5月30日から開かれる全日本選手権を前に、レースの魅力を取材しました。 【写真を見る】すさまじい時速300km命がけで疾走するライダーの大迫力大分県日田市「オートポリス」5月30日から全日本選手権 熊本市内から車で1時間半ほどの場所にある、大分県日田市のサーキット場「オートポリス」で開かれるのが、「2026MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパ&#