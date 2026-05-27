「プラチナカップ・Ｓ３」（２７日、浦和）直線一気−。５番人気のイグザルトが昨年３着の雪辱を果たし、約１年３カ月ぶりの重賞２勝目で「第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１」（６月２４日・浦和）、「第２３回スパーキングサマーカップ・Ｓ２」（８月１９日・川崎）への優先出走権をゲットした。２着は３番人気のアウストロ、３着は８番人気のヴィクティファルスが入った。１番人気のジョージテソーロは中団のまま見せ場なく６着