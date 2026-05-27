◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン第９回葵Ｓ・Ｇ３（３０日、京都）に出走するタマモイカロス（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）が栗東・ＣＷコースで軽快な伸びを見せた。堅実な末脚を武器に１２００メートル戦で２勝、２着３回と連対率１００％で安定感を見せる秘蔵っ子は、高杉吏麒騎手を背に、エルハーベン（３歳１勝クラ