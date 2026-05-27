5月28日（木）の近畿地方は、昼間かなりムシムシした体感になりそうです。曇り空の時間が長いですが、夜はまた傘の出番の所があるでしょう。 前線や低気圧の影響で、27日（水）から雨が降ったりやんだりの天気になっています。木曜の未明や明け方にかけては、広い範囲で雨が続きますが、朝からは雨が一旦やんで、日中は概ね曇りの見込みです。ただ、日本海を進む気圧の谷の影響で、夕方からは北部で再び雨が降りだし、夜は京