熊本市の中心部にある大甲橋で長年の課題となっているのがこの「狭い車線」です。改善に受けて熊本市が検討を始めました。熊本市中央区にある大甲橋。朝の通勤時間、車で走行すると…。■緒方大樹記者「橋の上を通っています。道幅がかなり狭く、車のすぐ横をバスが通過していきます」こちらは車の側面に取り付けたカメラの映像。すぐ隣りをスレスレの距離で走り抜けるのは路線バス。バスと車の隙間はわずか数センチです。 大