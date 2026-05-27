27日、衆議院法務委員会で、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の本格審議が始まった。自民党の部会で「稲田の乱」などと呼ばれた激しい議論の末、3回に渡って法案が修正されるなど、国会提出までに紆余曲折があった今回の法案。論戦の舞台は国会へ移った。【映像】「時間をかけた」→議場笑い→本人笑いの瞬間（実際の様子）質問に立った自民党法務部会長の藤原崇議員が「今回、自民党の党内、議論しましたけれど、非常にさま