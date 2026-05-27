◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２７日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が自画自賛の反撃弾を放った。２点ビハインドの５回２死。左腕・加藤貴の９０キロスローカーブに泳がされることなく、しっかりためをつくってフルスイングだ。打球速度１６８キロを計測した放物線を描き、左翼ポール際に運んだ。一塁ベースに走る際には、珍しく手をたたくほど、手応えがあった一発。５試合ぶりとなる今季１２号で、