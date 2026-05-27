阪神・藤川球児監督（４５）が２７日の日本ハム戦（甲子園）で猛抗議も判定は覆らなかった。５回二死一、二塁から先発・大竹が連続適時打で２点を献上。なおも二死一、三塁から打席にはエドロポを迎えると、カウント１―０から空振りを奪った。しかしその間に飛び出していた三走・加藤貴を刺そうとした坂本がエドポロとぶつかり、悪送球。ボールが左翼方向に転々とする間に不運な形で１点を失った。ここで指揮官はベンチを飛