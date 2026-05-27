ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２７日、予選２日目が行われた。西山貴浩（３９＝福岡）は２日目７Ｒでは４号艇で５着。１号艇で出走した１２Ｒも逃げ切れず３着となった。前検から相棒の３３号機の調整には苦戦。「初日にエンジンの上から下まで全部やってスタートは行けるようになったし、前検に比べてマシにはなったと思ったけど…」と必死の調整で感触は上向いている。ただ、「一気に伸び