ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２７日、予選２日目が行われた。磯部誠（３５＝愛知）は１Ｒで３コースからまくって白星をゲットすると後半８Ｒではイン逃げ。初日は５着発進だったが連勝で巻き返しに成功した。舟足も「スタートがしやすくてターンの後は進んでいる。ただ伸びはない。求めていた部分、出足はきている」と整備が実り機力アップに成功している。この勢いを生かしてさらにポ