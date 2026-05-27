家庭内のトラブルから暴行容疑で逮捕され、巨人の監督も辞任した阿部慎之助前監督（４７）を巡る一連の騒動について、野球評論家の高木豊氏（６７）が２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで私見を述べた。高木氏にとって阿部前監督は中大の後輩でもあり、事実関係を把握できるまで動画の収録をためらっていたという。ただ「事実関係ばかり話をされて、阿部慎之助というお父さんとその娘さんがこのまま、この報道だけでいい