ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２７日、予選２日目が行われた。米丸乃絵（２４＝福岡）が２日目５Ｒではインから逃げ切ってＳＧ初勝利を飾った。「最終マークまで必死でした。ファンの方々も多くてうれしかったです。水神祭をせずに帰ったらどうしようかと思っていました」と笑みもこぼれた。９Ｒ終了後の水神祭では女子レーサーが集結した。初出場組はＳＧレーシングスーツに着替えて登場