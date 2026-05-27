ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２７日、予選２日目が行われた。吉田裕平（２９＝愛知）は２日目８Ｒに３号艇で出走。３コースからトップスタートを決めて１Ｍ全速戦を仕掛けるも行き場がなく後退し、５着に終わった。タッグを組む５２号機は「ターンを求めて調整してるけど、伸び型から脱却できないです」と思うような調整はできていない。それでも「合えば上位だと思います」とポテンシャ