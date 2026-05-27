ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２７日、予選２日目が行われた。常住蓮（２５＝佐賀）は４号艇で出走した３Ｒで差して３着を確保。ここまで２走３着２本と順調だ。舟足も「伸びはいいと思います。重たいけど、進んでいない訳ではないので出足も悪くないです」と仕上がり上々。ＳＧは３月の蒲郡クラシックに続いて２大会目の挑戦。「クラシックよりは気楽に走れています」と大舞台の雰囲気に