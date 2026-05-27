トヨタ自動車は「ランドクルーザー」など6つの車種、約4万3000台のリコールを国交省に届け出ました。 【写真を見る】トヨタ自動車 ランドクルーザーなど6車種…約4万3000台リコール メーターが正しく起動しない79件の不具合 2023年10月～2025年8月生産 リコールの対象となるのは、2023年10月～2025年8月にかけて生産されたトヨタの「ランドクルーザ