メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズの新たな2軍本拠地はどこに？27日、募集条件の詳細が明らかになりました。 「本日、選手育成環境のさらなる強化に向け、ファーム拠点の移転先となる地方自治体の公募を開始します」(中日新聞社 経営企画担当 久野哲弘さん) ドラゴンズの2軍拠点・名古屋市中川区のナゴヤ球場は、老朽化などを理由に移転することが決まっていましたが、27日、移転先の公募条件や具体