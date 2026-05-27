大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。28日から気象庁が発表する防災気象情報が改定されます。今回は「大雨災害の危険度の高まりを事前に知らせる情報」についてお伝えします。福岡市は27日、防災気象情報の改定に合わせた避難情報の発令基準の変更点などについて公表しました。レベル3の警報が発表された場合は「高齢者等避難」、レベル4の危険警報が発表された場合は「避難指示」、レベル5の特別警報が発表され