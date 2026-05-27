季節ごとに楽しみたくなるスイーツを探しているなら、「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」の6月限定パンケーキは見逃せません♡2026年6月3日（水）から登場するのは、いちごとルバーブの甘酸っぱさに、ヨーグルトムースとアールグレイの華やかな香りを重ねた初夏らしい一皿。爽やかな余韻まで楽しめる、この時期だけの特別なパンケーキをご紹介します♪ 初夏に味わう6月