イスラエルのカッツ国防相は、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザで実施した攻撃で、首相府がイスラム組織ハマスの軍事部門トップとしている人物を殺害したことを明らかにしました。イスラエルのカッツ国防相は27日、「テロ組織ハマスの軍事部門の指揮官がきのう排除され、地獄の底にいる仲間たちのもとへ送られた」などとSNSに投稿しました。26日には、イスラエル首相府がハマスの軍事部門トップ、モハメド・オデ氏を標的に攻撃