◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神-日本ハム(27日、甲子園球場)阪神は捕手・坂本誠志郎選手のエラーで失点。藤川球児監督がプレーに対して抗議しますが認められませんでした。阪神は5回、2点を失い逆転を許すと2アウト1塁3塁の場面、1ボールから2球目をエドポロ ケイン選手がスイングします。この間に1塁ランナーの水野達稀選手が2塁へ盗塁すると、3塁ランナーが飛び出したのを見て坂本選手は3塁へ送球しました。しかしこれが悪送球に