脳梗塞を発症し治療中の元SKE48の鈴木愛來（さら）さん（19）が5月26日、自身の公式Xを更新。退院したことを明かしました。 【写真を見る】脳梗塞 治療中・鈴木愛來さん(19)退院を報告手術受け「注射の跡は23箇所」「頭には大きな傷も残ってしまいましたが」医療関係者に感謝「本当にたくさんの方々に支えていただいて」鈴木愛來さんは「今日、無事退院してきました」と、報告。続けて「注射の跡は23箇所、あざもた