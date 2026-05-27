睡眠導入剤などを少女2人に無許可で譲り渡したとして、大阪府警は27日、医薬品医療機器法違反などの疑いで大阪府東大阪市島之内、無職今川祐希容疑者（40）を逮捕した。府警によると、容疑者は若者が集う大阪・道頓堀のグリ下で「薬屋さん」と呼ばれ、自宅から14種類、5千錠以上の薬を押収した。逮捕容疑は1月下旬、大阪市内のホテルで、睡眠導入効果などがある処方薬や市販薬計60錠を、15歳と17歳の少女2人に譲り渡すなどした