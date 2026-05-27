日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２６日、『住まいのトラブル１１０番』をテーマに放送され、ヒロミ、収納王子コジマジックらが出演した。ミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子・高梨沙羅（２９）も初登場。さんまとは初対面で、「８歳から（ジャンプを）始めて、２１年くらいです」と自己紹介した。スロベニアに拠点を置き、海外を転戦しているが、荷物の整理などの