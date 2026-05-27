箱わなの中を動き回り、飛びかかろうとするツキノワグマ。別の映像では、一回り大きい個体のクマが極めて高い凶暴性も示していました。複数のクマが撮影されたのは山口・岩国市の山間部。5月16日には、体長約1メートルの成獣のクマがイノシシ用の箱わなにかかりました。地元の猟友会の会長は、2026年、異変が起きていると指摘します。美和猟友会・政兼守会長：去年は5月までに1頭ぐらい。今年は5月だけで3頭捕獲。（今年のクマは）