「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」1-1【漫画】「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」を読む家計のためにラーメン店で働く女子高生。明るく仕事に励む彼女を悩ませるのは、とある常連客の男性だった。なぜだか結婚相手に見定められ、執拗(しつよう)に合鍵を押し付けてくる「合鍵おじさん」の暴走が止まらない……。「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」1-2「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男に