日本野球機構（NPB）は27日、若手選手が集まって7月27日にハードオフ新潟で行われるフレッシュオールスターゲーム（午後6時開始）の開催要項を発表した。今季から2軍が1リーグ3地区制に再編されたため、セ・リーグ選抜とパ・リーグ選抜が対戦する形式となった。2軍戦のみに参加しているオイシックスはセ、ハヤテはパでプレーする。昨季まではイースタン・リーグ選抜とウエスタン・リーグ選抜が対戦していた。出場選手は6月