テレビ東京系「紙とさまぁ〜ず」が２６日に放送され、さまぁ〜ず・三村マサカズ、大竹一樹がＭＣを務めた。事前にアンケートを依頼し、回答をもとにゲスト不在のままトークを繰り広げていく異色バラエティー。この日は女優・桜田ひよりのアンケート回答をもとに進行した。「顔の縦幅は何ｃｍ？」のアンケートで、大竹、三村、トーク見届け人として登場した元日向坂４６・佐々木久美は自身の顔を定規で測定しながら桜田の顔を