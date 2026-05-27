5月23日、大阪市天王寺区の飲食店で、店にあった売上金の数十万円が盗まれる事件が発生。防犯カメラが、閉店後の店内に懐中電灯を持って侵入する不審な人物を捉えていました。カウンターの内側にあるレジの辺りに手をかけ物色。指紋が残ることへの用心か、手には白い手袋をしています。袋に入った現金を取り出すと、そのまま持ち去りました。盗まれたのは売上金、しかも1週間分です。店主・伊東亮哉さん：みんなが一生懸命働いたお