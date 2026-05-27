「日本企業は内向きで、世界での競争力を失っている」――そんなイメージを抱いてはいないでしょうか。しかし、企業の「海外売上高比率」というリアルな数字を覗いてみると、その認識は小気味よいほどに覆されます。ニコンの86％、さらには驚異の「100％」を叩き出す三井海洋開発など、三菱・三井・住友の主要企業を比較すると、名門企業たちの“本当の主戦場”はむしろ世界市場にあることが見えてきます。本記事では、東洋経済新