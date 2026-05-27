中国誌・21世紀商業評論は24日、「1カ月で5店舗オープン、覇王茶姫が韓国で大人気」と題し、韓国で存在感を高める中国のティードリンクブランド「覇王茶姫（CHAGEE）」について伝えた。覇王茶姫を巡っては、4月末に韓国市場に本格参入し、ソウルの商業エリアに3店舗を同時オープンさせたことが先日報じられた。記事によると、3月22日にはソウルで市庁店が開業。その前日には駅三店がオープンし、当日できた客の列は十数メートルに