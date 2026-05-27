南米・パラグアイの日本語学校が、SNS上で大きな注目を集めている。「パラグアイ・イグアス移住地の日本語学校を見学したら日本より日本ぽくて驚いた」と、その模様を紹介したのは新婚旅行で2年以上世界旅行中、現在中南米を1年旅行中のぐるんさん（@futsuu_03）。【写真】日本より日本らしいパラグアイの日本語学校「学校教育目標」と書かれた掲示には「1. 日本語による学習を通し日本の優れた文化習慣を吸収し国際的文化人たる