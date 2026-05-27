中国で国有工業企業と年間売上2000万元（約4億6000万円）以上の非国有企業を対象とする「全国規模以上工業企業」の1〜4月の利益総額が2兆4358億4000万元（約57兆1952億円）となり、比較可能ベースで前年同期比18．2％の増加となりました。国有持株企業の利益総額は8271億5000万元で（約19兆4221億円）、前年同期比17．1％増加しました。株式制企業（株式会社）の利益総額は1兆8834億4000万元（約44兆2245億円）で、24．0％増加しま