俳優の米倉涼子さんは5月26日、自身のInstagramを更新。美しく格好いいモデルショットを公開しました。【写真】米倉涼子の美しいモデルショット「もう、流石の一言に尽きます」米倉さんは「5月29日発売『Iolite』7月号」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、青いドレスを着用している姿です。片腕を上げたポーズが格好良く、色っぽいです。2枚目は、黒い衣装に身を包んだモノクロショット。カメラから目線をずらしています。どち