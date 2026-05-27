インフルエンザで一家全員が体調を崩した友人家族から届いたのは、「コロッケ作ってほしい」という意外なLINE。連絡を受けた女性が家族4人分のコロッケを手作りして届けたエピソードをThreadsに投稿したところ、「こういう友達関係に憧れる」「愛情深すぎる」と反響を呼んでいます。【写真】 インフルで全員ダウンの家族に作った手料理、きっと心に響いたはず投稿したのは、ペットのデグーマウスとの日常を発信している、miwaさん