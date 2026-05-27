世界最大規模の直流洋上変換所（名称：海風之心）の運搬が5月27日、東部にある江蘇省南通市で始まりました。この変換所は、長さ85．5メートル、幅82．5メートル、高さ44メートルで、平面の面積はサッカー場1面分に相当し、高さは15階建ての集合住宅とほぼ同じで、総重量は2万5000トンであり、世界初の±500キロボルト、2000メガワットのフレキシブル直流洋上変換所です。計画によれば、「海風之心」は半潜水式船によって南通市から