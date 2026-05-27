俳優の土屋太鳳さんは5月26日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でリラックスする姿を披露しました。【写真】土屋太鳳、ベッドの上でリラックスする姿「素敵ですね。ドラマ、楽しく見てます」土屋さんは「こんばんは！東京はひさしぶりに月が見えています」とつづり、放送中のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊』（テレビ朝日系）のオフショットを4枚載せています。土屋さんがベッドの上でかわいらしく穏やかな表情を見せる姿