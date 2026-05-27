第79回カンヌ国際映画祭の主要なトピックのひとつは、ハリウッドのメジャースタジオの大作が不在の年となったこと。三大映画祭自体がアート系映画を中心とした祭典と思われがちな節があるが、夏の終わりに開催されるヴェネチアが近年ではアカデミー賞レースを目指すスタジオ映画のお披露目の場として機能しているように、初夏に行われるカンヌはサマーシーズンの娯楽大作のお披露目の場とし