5月27日でシリーズ誕生40周年を迎えた『ドラゴンクエスト』。同作の情報を発信するXアカウント「ドラゴンクエスト宣伝担当」（@DQ_PR）が5月18日、「企業アカウントのみなさまへ」と題し、「みなさまの公式Xアカウントでも一緒に盛り上げてもらえないでしょうか？」と呼びかけたことで、有名企業のアカウントからから続々“ファンアート”が投稿されバズを起こしている。 （関連：【画像あり】X企業アカウントによ