ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、5月29日（金）から、夏にうれしい接触冷感機能が搭載した「SEA ANIMALS COLLECTION」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】あざらしデザインもかわいい！ 「SEA ANIMALS COLLECTION」一覧■夏らしい素材とデザインを採用今回発売される「SEA ANIMALS COLLECTION」は、ひんやり心地よい接触冷感素材に、シロクマ、あざらし、ラッコ、ペン