アメリカ軍岩国基地の空母艦載機部隊は現在九州沖の空母の上で行う着艦資格取得訓練＝CQを行っていて26日は午後11時以降の着陸が相次ぎました。26日午後11時過ぎのアメリカ軍岩国基地です。FA18スーパーホーネットやステルス戦闘機F35Cなどの空母艦載機あわせて7機が次々と着陸していきました。空母艦載機部隊は現在空母に着艦する資格を得るためのCQと呼ばれる訓練を九州沖の空母上で行っています。期間中は空