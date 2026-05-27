2024年に運行を終えた「火の山ロープウェイ」の2基のゴンドラについて下関市は市内の2つの企業に無償譲渡すると発表しました。下関市 前田市長「長年下関のシンボルとして多くの市民に愛されてきましたゴンドラが新たな場所で第2の人生を歩むこととなりました。引き続き市民の皆様に親しんでいただけるよう移設後の活用を楽しみにしていただければと思います」2024年11月に運行を終えた火の山ロープウェイの2基のゴン