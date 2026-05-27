萩市の特産、「千石台だいこん」の出発式がおこなわれ、およそ2万本のだいこんが出荷されました。白くつややかで大きな千石台だいこん。27日、萩市むつみ地区の選果場で、出発式がおこなわれ、およそ20トン、およそ2万本の千石台だいこんが県内各地に出荷されました。千石台だいこんは火山灰由来のきめ細かで保水性や透水性が高い土壌でさらに、昼夜の気温差がある高地で育てられています。ことしは天候に恵まれたこともあり出来の