5月19日、1軍に復帰した佐々木泰選手。気持ちが前面に出たプレーの裏側には新井監督の言葉がありました。まさに気持ちで放った一打だった。先週、1軍に帰ってきた。■広島東洋カープ佐々木 泰 選手「プレーできる準備は怠らないようにやっていきたい。」与えられた3打席で快音は響かず、そのままベンチに退いた。途方に暮れていたその時だった。新井監督が歩み寄った。■広島東洋カープ佐々木