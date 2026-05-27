27日はカワウソへの理解を高めてもらう日＝「世界カワウソの日」で、県内の動物園ではカワウソの日にちなんだイベントが開かれました。このうち周南市の徳山動物園では「獺祭り2026」が開かれましたこのイベントは多くの人にカワウソに興味を持ってもらおうと毎年5月最終水曜日の「世界カワウソの日」にあわせて開かれているものでことしで3回目となりました。イベントの目玉はなんといってもカワウソへの「餌やり体験」好物の「ワ