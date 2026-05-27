美祢市の秋吉小学校の児童が秋芳洞の中を見学し、3億5000万年前の歴史に触れ、地元の良さを再発見しました。秋芳洞を見学したのは秋吉小学校の3年生と4年生12人です。児童たちは秋に、観光客に秋芳洞や秋吉台の魅力を伝える「ふるさと子どもガイド」を行うことにしていて27日は、美祢市観光協会スタッフから説明を受けながら秋芳洞の中を回りました。4月に美祢市全域をエリアとするMine秋吉台ジオパークがユネスコの会議で世