新潟県新発田市の園児が長くて太い“アスパラガス”の収穫に挑戦しました。 5月27日、新発田市の農業用ハウスに元気よく挨拶してやってきたのは、地元・中井保育園の年長の園児たち。 県内一の出荷量を誇る新発田産アスパラの生産者・斎藤健太郎さんに、まずは気になる疑問を投げかけます。 【園児】 「ピンクのアスパラはありますか？」 【生産者斎藤健太郎さん】 「ピンクに見えるかな？紫アスパラガスと言うんだけど」