犯罪が多様化する中、その重要性が増している職務質問。職務質問の技術向上を目指す若手警察官が5月27日、職務質問の育成者として指定を受けました。 14日、栃木県で発生した強盗殺人事件。事件発生前には現場周辺で下見する不審な人物が目撃されていて、警察庁は全国の警察に対し、職務質問の徹底を呼びかけています。 事件を未然に防止する職務質問の重要性が改めて認識される中、27日、行われたのは職務質問の育成者、通称“