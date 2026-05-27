◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神・藤川球児監督が猛抗議した。1―0で迎えた5回、先発・大竹が2死一、二塁から投手・加藤貴の中前適時打で追いつかれると、なお二、三塁から水野に勝ち越しの左前適時打を献上。1―2の2死一、三塁の場面で、問題のプレーが発生した。一塁走者・水野の二盗に乗じて、本塁突入をうかがった三塁走者・進藤への捕手・坂本のけん制が逸れ、進藤が生還。ここで、打席のエポ