「阪神−日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神・森下が今季１２号となるソロを放った。一振りで場内をどよめかせた。２点を追う五回２死。相手先発・加藤貴の変化球を振り抜き、左翼ポール際に放り込んだ。９０キロ台の遅球に泳がされることなく、狙いすましたようにスイングをかけて弾丸ライナーで突き刺した。手を叩きながらダイヤモンドを一周。直前に逆転を許し、２点のリードを奪われていた中で、悪い流れを切り裂く