FC東京は、J1百年構想リーグの3位を懸けて西の2位・C大阪とプレーオフを戦う。その2試合を前に、FW仲川輝人が27日、都内の気象神社で晴天祈願を行った。「テル」の愛称で親しまれている仲川が、自ら描き下ろした「巨大てるてる坊主」も奉納した。ホームで行われる第2戦（MUFG国立）が開催されるのは、6月6日で梅雨入りも予想される。天気は集客にも影響を及ぼすため、仲川は「良いスタジアムですし、良い雰囲気で試合ができれ